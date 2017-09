Santé en Afrique : Bientôt un salon en pharmacie en Côte d’Ivoire

1 PARTAGES Partager Twitter

«Parmafrica expo » est un salon d’affaires, de compétences et d’intelligence destiné aux acteurs du secteur pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique et de la médecine traditionnelle qui se tiendra du 12 au 14 octobre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Le comité d’organisation a tenu un point de presse ce vendredi 22 septembre 2017 à Ouagadougou dans l’optique de présenter le salon au Burkina Faso.

« Les nouvelles tendances pharmaceutiques », c’est ce thème que se tiendra du 12 au 14 octobre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire la première édition du salon « Parmafrica expo ».

«Evolution de la réglementation pharmaceutique », « promotion de l’industrie pharmaceutique », « environnement et santé » et « médecine naturelle et innovation »; tels sont les sous-thèmes retenus pour cette première édition de « Pharmafrica expo ».

En effet, « Pharmafrica expo » est une plateforme de découverte d’information, de formation, d’échange et d’actualisation sur les cadres légaux et réglementaires au plan national et international sur le secteur de la pharmacie.

Dr Linda Kaboré, présidente du comité d’organisation de « Pharmafrica Expo », a expliqué qu’il s’agit du premier salon d’affaires, de compétences et d’intelligences destiné aux acteurs du secteur pharmaceutique, parapharmaceutique et cosmétique. Poursuivant, elle a souligné que ces trois jours qui s’articuleront autour de plénière, congrès, conférences et ateliers vont « permettre aux professionnels d’échanger, de s’informer des dernières innovations technologiques ».

Cette rencontre, à l’en croire, va permettre également aux étudiants de se familiariser avec leur future profession. Par ailleurs, de s’informer sur les dernières avancées pharmaceutiques, de favoriser le lancement de produits, de promouvoir les innovations et les dernières technologies auprès de décideurs clés.

Elle a également ajouté, que le grand public va apprendre à connaître au cours de cet événement, l’univers pharmaceutique. La question de la médecine traditionnelle et naturelle sera abordée.

A cette occasion Abidjan va accueillir plus de 5000 visiteurs. Ce sont des expositions sur une surface de 2500 m2 qui seront dressés sur le site. Dr Linda Kaboré a rappelé que l’Afrique a un savoir faire que « nous ne pouvons mettre en avant, parce que nous n’avions pas de lieu de rendez vous ».

« L’Afrique se déplace pour aller en Europe pour participer à des salons qui ne traitent pas de nos spécificités. Nous devons développer notre industrie pour pouvoir baisser le coût des médicaments de nos populations », a-t-elle précisé. Cette édition de 2017 sera marquée par des Awards et un don à l’UFR de médecine et de pharmacie.

La cérémonie de présentation de « Pharmafrica Expo » à Ouagadougou a connu la présence du Larlé Naaba, du Président de l’ordre des pharmaciens du Burkina Faso, Dr Alfred Sandwidi, et celui de la Côte d’Ivoire, Dr Boguifo Charles.

Jules César KABORE

Burkina 24