Le président de la BAD effectuera une visite de travail à Ouaga du 27 au 29 septembre

Le président du Groupe de la Banque Africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, effectuera, du 27 au 29 septembre prochain, une visite officielle de trois jours au Burkina Faso. Cette visite visa à renforcer la coopération bilatérale entre son institution et le pays.

Au cours de son séjour, le président de la BAD, première institution de financement du développement en Afrique, s’entretiendra avec le chef de l’Etat burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, son Premier ministre Paul Kaba Thiéba ainsi que la ministre de l’Economie, des finances et du développement Hadizatou Rosine Coulibay, gouverneur de la BAD pour le Burkina Faso.

Le président du Groupe de la BAD prendra part, au deuxième jour de sa visite de travail, à la pose de la première pierre du projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avant d’être l’hôte d’un dîner d’Etat offert par le Premier ministre burkinabè.

Il aura en outre une rencontre avec les représentants du secteur privé suivie d’une réunion de travail avec les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, portant sur les défis de développement et la situation politique nationale.

Présente au Burkina Faso depuis 47 années, la BAD y déploie une coopération dynamique et performante dont les investissements globaux s’élèvent à près de 1,8 milliard de dollars EU, soit 1022 milliards de FCFA.

Au 31 août 2017, la BAD comptait 16 projets en cours d’exécution au Burkina Faso soit près de 256 milliards de dollars EU, avec une forte dominante pour les infrastructures routières et de désenclavement (26%), les finances publiques et la gouvernance (22%), l’agriculture et le monde rural (21%), le social (13%), l’énergie (10%) et l’eau et l’assainissement (8%).

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: afdb.org