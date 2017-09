Africa Mousso : Des femmes battantes récompensées pour leur mérite

3 PARTAGES Partager Twitter

C’est ce dimanche 24 septembre 2017 que la cérémonie de distinction des femmes battantes a eu lieu à Ouagadougou. Cette activité « Africa Mousso » qui est à sa première édition a récompensé 15 femmes.

Organisée pour récompenser les femmes africaines battantes et entreprenantes, « Africa Mousso » a distingué les femmes qui œuvrent jour et nuit afin de montrer l’autre face de l’Afrique. Toutes ces femmes ont reçu des trophées dénommés « Sanmpoaka », qui signifie « femme en or » en mooré, et une attestation de reconnaissance.

C’est sous dans grande ambiance, animée par des artistes qui magnifient la femme et d’un défilé de mode que les femmes battantes ont été récompensées.

Un prix spécial a été dédié à Sika Kaboré, épouse du chef de l’Etat, pour son effort pour la cause de la femme. Le Larlé Naaba Tigré et le Ligidi Naaba de Wemtenga ont aussi reçu des prix spéciaux pour leur contribution à la promotion des activités féminines.

2 prix de mérite, 2 prix leaders et 8 prix d’encouragement ont été dédiés à des femmes battantes pour encourager leurs activités et inciter à plus d’ardeur au travail. En tout 15 trophées ont été décernés.

Pour Flore Yaméogo, promotrice de camp-vacance cuisine, lauréate d’un prix d’encouragement, « ce prix est un encouragement et une invite à mieux faire ».

Quant à la promotrice de « Africa Mousso », Folané Sandrine, cette activité a été organisée « pour magnifier les femmes en les encourageant dans ce qu’elles font ». Elle affirme n’avoir pas eu beaucoup d’accompagnement du fait que c’est une première édition. Néanmoins, elle se dit « satisfaite » de l’acte I de Africa Mousso.

Alice THIOMBIANO et Yasmine SANON (stagiaires)

Burkina 24