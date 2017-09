Bourses d’études au Canada pour les Africains

Le programme de bourses pour les leaders africains de demain commémore l’engagement de feu Nelson Mandela envers la justice sociale et l’équité. Il aide les jeunes professionnels africains à devenir des chefs de file de la politique et administration publiques.

Ce programme de bourses octroie des bourses complètes au mérite à des femmes et hommes d’Afrique subsaharienne afin qu’ils puissent poursuivre une maîtrise d’administration publique, de politique publique ou de finances publiques au Canada. Ce programme de bourses pour les leaders africains de demain a deux volets :

Un volet scolaire dans lequel le boursier :

Un volet de formation continue où le boursier:

Cette bourse prend en compte: l’aller-retour en avion (au début et à la fin du programme), les frais de scolarité, une allocation mensuelle de subsistance et une indemnité d’installation, une allocation fixe couvrant l’achat de livres et la participation à des colloques au Canada, l’assurance-maladie et les frais du permis d’études.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24