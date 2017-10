Ouaga : Des commerçants donnent leur sang pour sauver des vies

50 PARTAGES Partager Twitter

L’Union des associations des commerçants des marchés et yaars de la région du Centre a organisé une opération de don de sang ce mardi 3 octobre 2017 à Ouagadougou. Il s’agit, selon les responsables de l’Union, de la deuxième opération de collecte de sang après 2016.

« Tout être humain a besoin de la santé pour exercer telle ou telle activité. Il y a plusieurs personnes qui sont couchées au Burkina. Nous avons également constaté que le manque de sang, ces derniers temps, pose énormément de problèmes dans nos hôpitaux. Nous nous sommes donc concertés pour faire une opération de don de sang », a expliqué Seydou Ilboudo, Président de l’Union des associations des commerçants des marchés et yaars du Centre.

A l’en croire, les acteurs de la centaine de marchés et yaars du Kadiogo participent à l’opération de don de sang. Tous sont engagés pour apporter leur part contributive à la construction de la Nation et au bien-être des populations.

« C’est cette conviction qui nous réunit ici ce matin à la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou », a-t-il ajouté.

L’Union des associations des commerçants n’est pas à sa première opération de don de sang.

En 2016, selon son premier responsable, elle a fait don d’une centaine de poches de sang aux structures sanitaires de la ville. Il appelle néanmoins ses collaborateurs à suivre leurs pas afin de sauver des vies.

« Cette année, si nous atteignons 1.000 poches de sang, ça serait très bon. Mais, nous pensons que nous organiserons régulièrement des opérations de collecte de sang, si nous sommes en bonne santé », confie-t-il. Par ailleurs, fait-il savoir, certains commerçants viennent et après les questions des agents et les analyses, il peut se trouver qu’ils ne sont pas aptes à donner leur sang. Sinon, pour Seydou Ilboudo, les commerçants sont mobilisés et prêts à donner leur sang pour sauver des vies.

Dans la même dynamique, la BICIAB en partenariat avec le Centre National de Transfusion Sanguine et l’association SOS Don de sang, ont également organisé, ce 03 octobre 2017 pour la sixième année consécutive, une opération de collecte de sang. Durant toute la matinée, plus d’une centaine de personnes ont donné leur sang dans le but de sauver des vies.

Noufou KINDO

Burkina 24