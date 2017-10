Avis à manifestation d’intérêt pour la participation au concours dénommé hackathon 2017

4 PARTAGES Partager Twitter

THEME : INNOVATION TECHNOLOGIQUE, ET SUIVI CITOYEN DES POLITIQUES PUBLIQUES

Tu es…

Un/e jeune citoyen/ne, actif/ve dans la défense des droits de l’homme, la promotion de la démocratie, la justice économique et sociale, le genre, la prévention des conflits ;

Passionné par les Technologies de l’Information et de la Communication ;

Sensible à la mise en œuvre des promesses de campagne et des politiques publiques ;

Désireux de participer à la culture démocratique ;

Intéressé/e à consolider le suivi des politiques publiques sur www.presimetre.bf

Tu as…

Entre 18 et 35 ans…

Une expérience de travail collaboratif et tu es…

Inventif, innovant, initiateur, créatif, ingénieux ;

Envie d’échanger, partager et capitaliser tes expériences et tu es aussi…

Volontaire pour partager tes inspirations et les rendre utilitaires ;

Tu veux…

Découvrir d’autres manières d’agir…

Impacter ton époque ;

Agir dans le cadre de la culture démocratique et le suivi des politiques publiques par les TIC….

Ceci est pour toi……

Diakonia lance dans le cadre du Programme Présimètre, un appel à candidatures pour la participation à un HACKATHON qui sera organisé à Ouagadougou du 17 au 18 novembre 2017. Ce concours vise à retenir une proposition innovante qui sera intégrée à la plateforme www.présimètre.bf ; et qui permettra de suivre, d’apprécier et d’évaluer les politiques publiques, et particulièrement la mise en œuvre des engagements du Président du Faso dans 5 domaines prioritaires :

L’Education

La Santé

L’Eau, Hygiène, et Assainissement

La Sécurité alimentaire

La Sécurité des personnes et des biens.

Les Termes de Référence sont à télécharger sur le site www.presimetre.bf/fr/tdrs/hackathon-2017

Les inscriptions sont ouvertes du 03 au 22 Octobre 2017 à 23h59mn TU et se font exclusivement en ligne sur www.presimetre.bf/fr/hackathon-2017 . La compétition est prévue pour se dérouler les 17 et 18 Novembre 2017 à Ouagadougou.

Pour Diakonia

Luther YAMEOGO

Directeur Pays