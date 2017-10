Afrique du Sud # Burkina : Aristide Bancé, motivé, fait confiance aux jeunes

0 PARTAGES Partager Twitter

Les Etalons du Burkina affrontent dans quelques heures, les Bafana Bafana d’Afrique du Sud pour le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Aristide Bancé, prévient que le match sera difficile mais fait confiance à tout le groupe, jeunes comme anciens. Pour ce match qui se joue ce samedi 7 octobre à 13 h en temps universel, Bancé relève également des pistes qui peuvent être favorables aux Étalons.

Un match difficile : « Ça va être un match difficile. On est habitué à ça. C’est quand les moments sont difficiles qu’on voit les Etalons. Tout le monde est professionnel. On est motivé. On sait que notre qualification peut partir d’ici. On fera tout pour prendre les trois points ».

Des absents mais une relève assurée : « C’est vrai, il y a des blessés, il y a des suspendus. Le coach a fait appel aux jeunes aussi. Les jeunes qui sont là peuvent faire la différence. C’est ce qui fait une équipe. Une équipe composée de douze, treize, quatorze joueurs, c’est un peu difficile. Ici on compte sur tout le monde. On les voit. Ils s’entraînent bien. Nous aussi, les anciens, on essaie de les aider à entrer dans le groupe. Parmi ces jeunes, s’il y a un qui commence ou qui entre après, qu’il puisse faire la différence ».

S’imposer : « On veut gagner. L’Afrique du Sud est une équipe que je connais. Ils ne sont pas en confiance. Ils sont tout le temps sifflés par le public. Ici, on peut faire un bon résultat. Il faut profiter. Il reste deux journées. Depuis la première journée jusqu’à maintenant, je pense qu’on est toujours resté en tête. Il faut essayer de prendre les trois points. C’est vrai que c’est un coup dur. Ils ont dit que le match est à rejouer. Ils n’ont pas dit que le Sénégal a gagné. C’est le plus important. Le reste on verra ».

Propos recueillis par Boukari OUEDRAOGO

Burkina24