Charles Kaboré après la défaite contre l’Afrique du Sud: « on est tous responsables »

0 PARTAGES Partager Twitter

Les Etalons du Burkina ont réduit leur chance de qualification à la Coupe du Monde 2018 après leur défaite 3 à 1 en Afrique du Sud contre les Bafana Bafana. Pour le capitaine Charles Kaboré, cette défaite relève d’une faute collective. Mais, il garde espoir pour la qualification.

« On n’a pas su faire ce qu’il fallait en première mi-temps. Il fallait qu’on fasse plus. Maintenant il faut qu’on reste concentrer, rester solidaires pour ne pas se disperser », a dit Charles Kaboré à la fin du match entre les Bafana Bafana et les Étalons du Burkina. Lors de cette rencontre disputée le samedi 7 octobre 2017, les Étalons ont lourdement perdu par 3 buts à 1.

La prestation de l’équipe burkinabè était en deçà de ses performances habituelles. Le capitaine n’accuse personne en particulier. « C’est la faute de tout le monde. On est tous responsables », confie Charles Kaboré visiblement déçu. Malgré la défaite, Charles Kaboré garde espoir : « le prochain match, on va se rattraper. On est toujours dans la course. On va espérer jusqu’au bout ».

Charles Kaboré souhaite que ses coéquipiers rejoignent leurs clubs pour travailler dans le cadre du dernier match prévu à Ouagadougou au mois de novembre prochain. Désormais deuxième à deux points du Sénégal, les Étalons doivent s’imposer forcément et espérer que Les Lions ne gagnent pas leurs prochains matchs contre le Sénégal.