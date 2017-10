Forum sur la sécurité : L’entrée en matière

45 PARTAGES Partager Twitter

Un forum national sur la sécurité au Burkina est prévu pour se tenir du 24 au 26 octobre 2017. En attendant ces dates, un pré-forum sur la sécurité a lieu actuellement à Ouagadougou. Il se veut un cadre d’échange de dialogue sur les questions relevant de la défense et de la sécurité du Burkina. Y prennent part des experts, des membres forces de défense et de sécurité, des universitaires et la société civile.

Ce lundi 9 octobre 2017 se tient à Ouagadougou un pré-forum qui a pour objectif principal de discuter sur des thématiques spécifiques liées à la sécurité, à la politique sécuritaire au Burkina pour permettre d’avoir une synthèse qui va alimenter le forum sur la sécurité

« Je suis heureux de voir que la salle est pleine. Ceux qui pensaient que ce pré-forum est d’une inutilité doivent se rendre à l’évidence que c’est un rendez-vous tant attendu », a souligné Simon Compaoré dès l’entame de son discours.

Mais ce n’est pas tout. « Il y aura des foras régionaux sur la sécurité au Burkina, pour voir comment les populations appréhendent la question de la sécurité et quelles sont leurs attentes et leurs propositions. A partir de là, tenir comme aujourd’hui un pré-forum qui regroupe un nombre limité et comprenant des techniciens en charge de la sécurité, des chercheurs, des OSC, des élus pour travailler de façon plus scientifique un certain nombre de thèmes spécifiques dans le but d’avoir suffisamment d’éléments de conclusions qui vont alimenter le forum lui-même qui se tient du 24 au 26 à Ouagadougou sous la présidence du Président Roch Marc Kaboré », a évoqué Simon Compaoré.

« Toutes les contributions vont être demandées au niveau de tout ce qu’on appelle forces de défense et de sécurité(…). Tout est rassemblé pour faire une mise en commun pour mieux alimenter les débats », a-t-il ajouté.

Irmine KINDA