Jeu concours de port de casque : Les auteurs des meilleurs messages de sensibilisation récompensés

La campagne de sensibilisation au port du casque lancée par Nestlé en partenariat avec le ministre du transport et la radio Oméga sur sa page Facebook a pris fin ce lundi 23 octobre 2017 avec la cérémonie de récompenses de ses lauréats. Deux grands prix et trois prix spéciaux ont été décernés aux messages les plus « sensibles » reçus en commentaires.

La sécurité routière est une question préoccupante au Burkina. 950 cas de décès suite aux accidents routiers ont été enregistrés en 2016, et selon les dires du directeur général de l’office national de la sécurité routière (ONASER), Ouattara, « les plus jeunes avec les engins à deux roues sont les plus touchés ».

C’est dans ce sens que pour contribuer à baisser ce chiffre la société Nestlé Burkina s’est engagée à sensibiliser les jeunes en initiant le jeu «Je suis choco, je porte mon casque et toi ? ».

Lancé sur la page Facebook de la radio Oméga en février dernier, le jeu consistait à poster un commentaire de sensibilisation avec une photo de soi sur une moto portant un casque.

La soixantaine de personnes retenues à l’issue de la première phase, avait aussi pour tâche de convaincre 9 autres personnes chacune autour de soi au port du casque.

Deux grands gagnants ont été retenus sur la base de leurs messages de sensibilisation « touchants » postés et le nombre de « like » reçus.

Les heureux gagnants de cette campagne sont repartis chacun avec une moto, un casque et un lot de produits Nestlé. En bonus, le grand gagnant, Allassane Koné, remporte un billet d’avion Ouaga-Accra- Accra –Ouaga, tous frais payés.

Des prix spéciaux ont aussi été décernés à d’autres commentaires pour lesquels le jury a trouvé que le message a été de qualité. Ce sont « Pour mon projet de vie et parce que mon pays compte sur moi, je porte mon casque » de Fatoumata Lalasale à la 3e place, en 2e Momo Godwin « Rien ne vaut la vie, évitons le pire en cas d’accident, prudence est mère de sécurité donc roulons casqués » et H H en 1ere place pour son commentaire « Nous aimons la vie, nous portons le casque ». Ils repartent chacun avec un panier de produits Nestlé.

Ces lauréats sont désormais désignés comme les ambassadeurs de la sécurité routière et devront continuer à sensibiliser les jeunes au port du casque.

Et s’addressant à eux, le directeur général de Nestlé Burkina, Bruno EL-Kasri dit ceci : « Nous avons fait notre part. A vous maintenant d’en convaincre d’autres et de plus en plus, à sensibiliser les camarades, recruter de plus en plus du monde de telle sorte que cela fasse effet boule de neige pour que la jeunesse soit de plus en plus nombreuse à porter lecasque ».

Koné Allassane, mesure déjà sa tâche. « Ça n’a pas été simple, dit-il. Chaque jour, de jour comme de nuit j’étais sur Facebook, WhatsApp pour convaincre les autres au port du casque. Je compte sensibiliser toujours sur Facebook parce que la jeunesse est plus active là-bas et développer d’autres stratégies pour les sensibiliser».

« Plus jamais à moto sans casque, adoptons ce réflexe car la vie est belle », tel était son message qui lui a valu d’être vainqueur. Aujourd’hui, poursuit-il, «j’’ajoute que c’est un geste simple qui sauve des vies, on devrait prendre cet aspect au sérieux ».

Radio Oméga, elle, s’est vue attribuer le prix de la meilleure radio en sensibilisation sur la sécurité routière par l’ONG Africa vision internationale.

Cette campagne qui s’achève fait partie d’un certain nombre d’activités citoyennes qu’organise la société Nestlé Burkina. Le directeur a annoncé pour bientôt la récolte de fonds pour l’achat de couveuses.

Revelyn SOME

Burkina24