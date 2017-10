Solice Clay à « Proxima »

0 PARTAGES Partager Twitter

« Proxima » est le tout premier album de l’artiste musicien Solice Clay qu’il a présenté à la presse le 28 octobre 2017 à Ouagadougou.

Diè Harmand Innocent Coulibaly dit Solice Clay est passionné de musique depuis le lycée. Il a été révélé au public universitaire en 2007, lors de la semaine culturelle de l’université. Il a remporté la troisième place dans la catégorie semi-live.

Après l’enregistrement de plusieurs singles, l’artiste reste toujours méconnu du public, selon Lamine Traoré, membre du staff de l’artiste. Pour son « baptême de feu » dans la scène musicale, Solice Clay met sur le marché discographique un album de 8 titres baptisé « Proxima ». « Proxima, c’est le nom d’une étoile qui est la plus proche de la terre. Ce qui veut dire que c’est juste le début », explique l’artiste.

Plusieurs thèmes sont abordés par Solice Clay, dont notamment l’espoir. « Quand on est découragé et on met un morceau, il faut que le morceau puisse réconforter celui qui écoute », commente-t-il.

Tous ses titres sont chantés en français et en anglais.

La musique est une passion pour Solice Clay. Souvent, « moi-même j’ai envie d’arrêter. J’ai souvent été insulté parce que je partais enregistrer des titres à 60 000 F CFA pour venir écouter et mettre sous la valise », témoigne-t-il. Ce qui l’amène à avoir cette conclusion : « la chanson est vraiment une malédiction et quand elle te tient, tu es obligé de la servir ».

Aimé KPODA

Pour Burkina24