Insuffisance rénale : Les précisions de Dr Coulibaly

Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo accueille environ 400 malades dialysés, avec plusieurs décès dus aux mauvaises conditions de dialyse. Mais quelles sont les causes de cette maladie ? Comment peut-on l’éviter ? Dr Gérard Coulibaly, maitre de conférence agrégé en néphrologie, donne des explications.

Burkina24 (B24) : Qu’est-ce que l’insuffisance rénale ?

Dr Gérard Coulibaly (Dr G.C) : L’insuffisance rénale est une diminution des capacités de la fonction rénale qui se traduit par la rétention de certains déchets tels que l’acide urique, l’urée, la créatine qui, normalement, devraient être éliminés régulièrement. Lorsque c’est sévère, le malade peut ressentir des nausées, des vertiges qui sont en rapport avec l’anémie et peut se traduire aussi par une augmentation de la pression artérielle, un gonflement du pied et des visages.

Il y a deux types d’insuffisances rénales. L’insuffisance rénale chronique et l’insuffisance rénale aigue apparue il n’y a pas longtemps.

B24 : Quelles sont les causes de l’insuffisance rénale ?

Dr G.C : L’hypertension artérielle, le diabète sont les causes principales de l’insuffisance rénale chronique. En plus de ces deux principales causes, nous avons des infections chez des patients à jeune âge et qui se révèlent sous forme de maladie rénale plus tard.

Tout peut donner l’insuffisance rénale aigue. Des médicaments qui peuvent être toxiques pour le rein (certains médicaments traditionnels dont on ne connait pas la composition, ou certains médicaments modernes, dont certains contre le palu), une grosse diarrhée, le vomissement abondant, cela peut altérer la fonction rénale ou une infection grave.

L’insuffisance rénale aigue a l’avantage d’être réversible parce que la fonction rénale peut se normaliser avec un traitement bien conduit par rapport à l’insuffisance rénale chronique qui est irréversible. Une fois installée, elle progresse régulièrement jusqu’au stade dit terminal où il faut faire la dialyse. Cette insuffisance rénale est en progression vu le nombre de patients hospitalisés et l’augmentation des patients pris en dialyse.

B24 : Quel est l’état des lieux, le nombre de malades hospitalisés ?

Dr G.C : Nous n’avons pas un état des lieux actuellement, car on n’a pas fait une étude de population. Mais l’hôpital Yalgado aujourd’hui a environ 400 patients en dialyse. Un chiffre qui s’explique par plusieurs décès dus aux mauvaises conditions de dialyse. Sinon le nombre allait avoisiner 1.000 patients dialysés actuellement. Avec des conditions très difficiles, les patients en dialyse ont une séance tous les 5 jours. Les standards internationaux, c’est une séance de 4 heures 3 fois par semaine.

Les patients dialysés sont tous anémiés car le rein qui intervenait dans la production d’une substance qui permettait de produire des globules rouges n’arrive plus à le faire.

Le traitement le plus efficace, c’est d’administrer cette substance qui manque mais ce traitement est très coûteux. Au minimum 100.000 F CFA par mois. Comme tous les patients ne peuvent pas s’en procurer, on est obligé de faire de la transfusion sanguine. Mais le sang, on n’en trouve pas toujours. Nos malades n’arrivent donc pas à remonter leur taux d’hémoglobines comme il faut pour qu’ils aient une qualité de vie intéressante.

Propos recueillis par Saly OUATTARA

