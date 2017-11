Côte d’Ivoire : Ouattara et Soro se sont rencontrés ce vendredi

Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara et le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro se sont rencontrés en fin d’après-midi de ce vendredi 03 novembre 2017. Cette rencontre souhaitée par Guillaume Soro depuis environ deux semaines à son retour de France le 22 novembre 2017 avait pour objectif d’aplanir des divergences qui divisent le tandem qui a fait plier Laurent Gbagbo en avril 2011.

Alassane Ouattara a (enfin) convié Guillaume Soro autour d’une même table au palais présidentiel ivoirien ce vendredi 03 novembre en fin d’après-midi après la rumeur d’une rencontre qui aurait eu lieu entre les deux hommes le 29 octobre 2017 et vite démentie par le cabinet du président de l’Assemblée nationale.

Pour l’instant rien n’a filtré des conciliabules entre le Chef de l’exécutif ivoirien et la troisième personnalité du pays.

Toutefois, pour qu’on en arrive à cette rencontre, Guillaume Soro aurait manœuvré fort pour se voir accorder cette audience. Selon nos sources, Alassane Ouattara avait demandé à son « aîné » et allié politique, Henri Konan Bédié, connu pour son rapprochement avec Guillaume Soro de ne recevoir ce dernier qu’après que lui l’ait fait. L’on s’attend alors dans les prochains jours à une rencontre Bédié-Soro.

Le pic de la tension entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro a été consacré par la mise sous mandat de dépôt en octobre 2017 de Souleymane Kamagaté Koné alias « Soul to Soul », le chef du protocole de Guillaume Soro, accusé de « complot contre l’autorité de l’État » après une découverte d’armes de guerre à son domicile de Bouaké, dans le Centre-Nord ivoirien. Dans une lettre depuis ses installations à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), Soul To Soul s’en prend ouvertement au chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, qu’il accuse de viser le président de l’Assemblée nationale à travers lui. Les deux hommes ont récemment laisser entendre qu’il ne saurait y avoir une crise les divisant.