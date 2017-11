De l’art dans la banque

0 PARTAGES Partager Twitter

Une exposition pour créer une rencontre entre les hommes de l’art de la peinture et les usagers de la Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina(BICIAB). C’est l’objectif de la BICIAB. Et pour ce faire, elle a porté connaissance ce samedi 4 novembre 2017 au public de la tenue de la première exposition dénommée « Lucarne » qui se tiendra du mercredi 08 novembre au vendredi 7 décembre 2017 au siège social de la banque.

La BICIAB connaitra des couleurs de l’art durant un mois dans l’enceinte de l’institution. Consciente qu’au Burkina Faso la culture constitue un important facteur d’émergence de valeurs identitaires de paix sociale d’attractivité et de rayonnement pour le pays, la banque a pris l’initiative de promouvoir les artistes et leurs œuvres à travers l’exposition qui va s’étaler un mois.

Yao Kouassi, administrateur Directeur général de la BICIAB, souligne que « l’œuvre d’art dans l’entreprise procure une meilleure qualité de vie et de travail pour le personnel. Elle joue aussi un rôle éducatif, instructif et ludique auprès des agents et des usagers. Elle donne une image de marque et de dynamisme à l’entreprise. La BICIAB par cette initiative, participe à la promotion des artistes et de leurs œuvres à la lutte contre la pauvreté ».

Pour cette première édition, sept artistes ont été sélectionnés. Il s’agit de Adjaratou Ouédraogo, André Sanou, Christophe Sawadogo, Hamed Ouattara, Ky Siriki, Jean Luc Bambara et Soumaila Dermé. Ces derniers, selon le commissaire général de la présente exposition, Prosper Tiendrebeogo, Conseiller technique du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme, ont été sélectionnés suivant les critères suivants : le nombre d’exposition individuelle et collective de l’artiste, les espaces d’expositions, les différents articles et reportages sur l’artiste, la qualité de son travail, les spécificités du langage artistique, la qualité du support de la toile.

Cette exposition pour le commissaire est une ouverture ou ils vont montrer aux artistes que leurs œuvres peuvent être mises en valeur dans des espaces qui ne sont pas des galeries mais des espaces où est provoquée une rencontre entre clients et artistes.

« Au sein du ministère, il y a un engagement à soutenir les artistes. Il y a la loi 1 pour cent qui a été votée. Il y a également un mécanisme d’acquisition des œuvres d’art et nous avons acheté en fin 2015, 182 œuvres de 82 artistes pour un montant de plus de 100 millions de F CFA. Ces œuvres ont été réparties dans toutes les institutions. Nous voulons, par l’entremise de la banque, professionnaliser, structurer davantage les artistes », a expliqué Prosper Tiendrebeogo.

Le directeur de la BICIAB a souhaité que cette activité soit une réussite pour permettre artistes de promouvoir leurs œuvres, de pouvoir vendre et consolider leur activité.

Irmine KINDA

Burkina24