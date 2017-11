Chambre nationale d’agriculture : Les élections prévues pour fin décembre

5 PARTAGES Partager Twitter

Démarrage du processus de renouvellement du mandat des membres des assemblées consulaires des chambres régionales et de la chambre nationale d’agriculture du Burkina Faso. En attendant le début effectif desdites élections, les superviseurs étaient en formation le jeudi 2 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso.

Malgré ce qu’on pourrait appeler retard, le processus de renouvellement des instances des chambres régionales d’agriculture et de la chambre nationale est finalement en marche. Les personnes chargées de superviser lesdites élections se sont donné rendez-vous jeudi dernier à Bobo- Dioulasso pour un atelier d’information et de formation, en vue de renforcer leurs capacités.

Les chambres d’agriculture sont des institutions consulaires et professionnelles, composées exclusivement de membres élus par la profession agricole. Elles sont chargées, entre autres, de représenter la profession agro-sylvo pastorale, halieutique et faunique à tous les niveaux, de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques et stratégies de promotion et de développement dans les domaines agro-sylvo pastoral, halieutique et faunique.

Conformément aux textes qui régissent leur organisation et leur fonctionnement, le mandat des élus membres des assemblées consulaires est de cinq ans, renouvelable une seule fois.

La première mandature a pris fin en 2011, le mandat des élus actuels a officiellement pris fin le 23 septembre 2016, et une prorogation de 15 mois a été accordée afin de combler le vide juridique et permettre l’organisation d’élections pour le renouvellement de ce mandat.

En fin de compte, selon le directeur général de la formation et l’organisation du monde rural, André Anatole Yaméogo, ce processus de renouvellement des mandats des élus consulaires débutera le 15 novembre prochain dans les villages et devrait aboutir à l’élection des membres de la chambre nationale d’agriculture le 19 décembre 2017.

Par Lassina Fabrice Sanou

Correspondant Burkina24 à Bobo-Dioulasso