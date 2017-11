L’Université Aube nouvelle veut augmenter le taux d’employabilité de ses étudiants

6 PARTAGES Partager Twitter

L’université Aube Nouvelle a lancé les activités de son « Centre de carrière et de l’innovation » ce samedi 4 novembre 2017 à Ouagadougou.

Le centre de carrière et de l’innovation (CCI) de l’Université Aube Nouvelle est un centre incubateur pour les étudiants, selon les initiateurs. Le président directeur fondateur (PDF) de l’Université, Isidore Kini, a expliqué que « depuis un certain temps nous sommes en train d’expérimenter une innovation ».

Il a également précisé que c’est suite à une visite à l’université internationale de Floride aux USA que l’expérience « m’a interpellé ».

« Ils ont un centre de carrière et de l’innovation pour les étudiants qui a pour objectif d’accompagner les étudiants pour les préparer à augmenter leur chance de recrutement. Elle vient d’être désignée meilleure université des USA en matière d’employabilité des étudiants » a-t-il relaté.

A son retour, Isidore Kini a voulu implémenter cette expérience à l’université Aube Nouvelle. Ainsi, ce samedi 4 novembre 2017 à Ouagadougou, c’est chose faite. A l’écouter, le centre de carrière et de l’innovation vise à mettre en confiance et de donner les outils aux étudiants pour augmenter leur employabilité avec le slogan « un étudiant, une entreprise, un emploi ».

Par ailleurs, le CCI se veut de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des étudiants de l’université Aube Nouvelle orientée vers l’auto-emploi. Le Dr Lakhdar Boukerrou, de Florida international university (FIU), a partagé l’expérience de son institution. Il a également précisé que sa présence répond à la volonté de travailler pour le démarrage et la mise en œuvre du CCI à l’université Aube Nouvelle.

« Le CCI vise principalement à former les étudiants en ce qui concerne leur employabilité. Notamment, sur la recherche du travail, la préparation d’un CV, comment se comporter pendant un entretien d’embauche, etc. », a-t-il fait savoir. Le centre de carrière et de l’innovation est un support volontaire pour les étudiants de l’université Aube Nouvelle.

