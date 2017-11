Burkina : Un nouvel horaire de travail à compter de 2018

301 PARTAGES Partager Twitter

Le Conseil des ministres a fait part le mercredi 8 novembre 2017, du nouvel horaire de travail pour la Fonction publique après une évaluation qui a touché 3.037 personnes. « Tout le monde est plus ou moins satisfait de la journée continue, sauf le monde enseignant qui se trouve mécontent», a indiqué Rémi Dandjinou, ministre de la communication.

Un décret fixe désormais un nouvel horaire de travail pour la Fonction publique pour compter du 1er janvier 2018, a annoncé le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, le mercredi 8 novembre 2017 au sortir du Conseil des ministres.

Les nouvelles heures sont les suivantes : « 7h 30 à 12h 30 pour les matins. La pause va 12h 30 à 13h et l’après-midi de 13h à 16h. Le vendredi, la matinée, c’est de 7h 30 à 12h 30. La pause de 12h 30 à 13h 30 et l’après-midi de 13h 30 à 16h 30 ». Pour le ministre, ces heures permettront aux parents « de déposer les enfants à l’école » et aussi, les récupérer aisément.

Cette décision vient abroger celle qui avait été prise en Conseil des ministres le 2 septembre 2015. Le gouvernement burkinabè avait en effet décidé d’instaurer la journée continue dans l’administration publique à compter du 15 septembre 2015. La décision, prise à travers un décret, fixait la durée hebdomadaire de travail à 40 heures maximum. La journée de travail allait de 7 H 00 à 15 H 30 mn avec une pause de 30 minutes.

A noter que la journée continue instaurée sous la Transition avait déjà été supprimée dans l’enseignement. Un arrêté conjoint du ministère de l’Education nationale et celui de la Fonction publique pris, le lundi 18 septembre 2017, fixe les nouveaux horaires de travail dans les établissements scolaires.

Ainsi, dans le préscolaire, les cours vont désormais du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h30. Dans les écoles primaires et les centres d’éducation de base non formelle, les cours vont du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00. Hormis le mercredi, où les cours vont de 7h30 à 12h00. Il en est presque de même pour le post primaire et le secondaire sauf que les cours débutent à 7h.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24