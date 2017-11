Situation nationale : L’Union des jeunes entrepreneurs donne sa vision

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Union des jeunes entrepreneurs du Burkina (UJEB), en collaboration avec d’autres organisations sœurs ont donné leur lecture de la situation nationale ce mercredi 8 novembre 2017 à Ouagadougou.

L’UJEB a montré sa satisfaction sur le constat d’une évolution des choses aussi bien dans le secteur privé que dans le public à travers les comptes rendus des travaux des conseils des ministres par des passations des marchés. Il s’agit des réalisations des infrastructures routières et la mise en œuvre du programme d’autonomisation économique des jeunes et des femmes lancées par le gouvernement.

Concernant ces programmes de financement, Honoré Yonli, le président, pense qu’il « faut des mesures pour permettre aux jeunes entrepreneurs d’assoir des bases financières solides pour faire face aux obligations fiscales et sociales. »

Sur la situation actuelle au ministère de la sécurité, Honoré Yonli et ses camarades affirment que l’UNAPOL et les agents de ce ministère ont le droit de revendiquer, de rechercher de meilleures conditions de vie et de travail. Pour eux, la personne du ministre de la sécurité ne doit pas constituer un frein dans la recherche de solution mais, « la demande du départ du ministre n’est pas non plus une solution mais des prérogatives du président du Faso et non d’un syndicat ou du mouvement d’humeur que ce soit ».

En ce qui concerne l’arrestation de François Compaoré, Honoré Yonli, trouve que le dossier Norbert Zongo a mis trop de temps et il déclare que « nous osons penser que la justice française ira jusqu’au bout, qu’aucune interférence ne sera faite pour l’extradition de François Compaoré »

Alice THIOMBIANO

Burkina 24(stagiaire)