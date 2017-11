Forum Diaspo Invest: Plus de 351 milliards de F CFA d’engagements fermes pour le financement du PNDES

0 PARTAGES Partager Twitter

Ouvert le 10 novembre 2017 sous le thème « Mise en œuvre du PNDES : quelle contribution de la diaspora à la transformation structurelle de l’économie du Burkina Faso ? », le Forum Diaspo Invest et les Journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso en Côte d’Ivoire se poursuivent jusqu’au 16 novembre. Le Forum Diaspo Invest a été marqué par l’engagement ferme de financement du PNDES à hauteur de 351 milliards de F CFA.

Présidée par le Premier Ministre du Faso, Paul Kaba THIEBA, accompagné des ministres Alpha BARRY, Stéphane Wenceslas SANOU et Souleymane SOULAMA, respectivement Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité routière, le Forum Diaspo Invest qui s’est tenu le 10 novembre 2017 à permis selon son Commissaire général, Moumoni POGRAWA de recueillir des engagements fermes de financement du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) estimés à plus de 351 milliards de F CFA.

Avant de regagner le Burkina Faso, le représentant du gouvernement ivoirien à ce forum économique, le Ministre Marcel AMON-TANOH des Affaires étrangères à conduit les officiels Burkinabè successivement chez le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan DUNCAN et le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane OUATTARA, à peine revenu quelques heures seulement des Etats-Unis où il avait pris part à la cérémonie de signature de l’Accord de Don du Millenium Challenge Corporation (MCC) de 524 millions de dollars à son pays.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire