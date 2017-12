Noël 2017 : Le Cardinal Philippe Ouédraogo à la MACO

121 PARTAGES Partager Twitter

La fête de la nativité du Seigneur est célébrée par tous les chrétiens du monde ce 25 décembre 2017. Les pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) n’ont pas été oubliés. Le Cardinal Philippe Ouédraogo a présidé la célébration Eucharistique au sein de l’établissement carcéral.

« Nous avons voulu célébrer Noël avec les pensionnaires de la MACO pour leur manifester aussi la présence de Dieu au cœur de leur vie et aussi leur traduire les encouragements de l’église catholique auprès de tous ces détenus, toutes religions confondues », a expliqué le Cardinal Philippe Ouédraogo. Dans son message, le Cardinal a insisté sur la vie qui est un don de Dieu qu’il faut accueillir et protéger. Il a aussi appelé a éviter les actes terroristes et d’incivisme qui occasionnent des dégâts et compromettent le bonheur des hommes.

Pour le représentant des pensionnaires de la MACO, remarquant que « malgré notre conduite inappropriée, vous êtes toujours à nos côtés », il a demandé à leurs proches de continuer dans le même lancé car cela les réconforte et les aide à aller vers un changement parfait.

A l’endroit du Cardinal Philippe Ouédraogo, ils ont demandé pardon pour toutes les erreurs commises à l’égard de leurs frères et sœurs. Ils ont également prié l’évêque de Ouagadougou de continuer à prier pour eux afin qu’ils acceptent le changement dans leur vie. En plus de cela, les pensionnaires ont également sollicité de transmettre leur vive salutation au pape François et lui dire qu’ils ont soif de sa visite.

Après la célébration Eucharistique, un repas communautaire a été partagé et rend-vous a été pris pour le 25 décembre 2018.

Aimé KPODA

Pour Burkina24