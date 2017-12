Développement rural : Rencontre entre ministres et partenaires

1 PARTAGES Partager Twitter

Les ministres en charge du développement rural ont rencontré ce mardi 26 décembre 2017 à Ouagadougou leurs partenaires techniques et financiers pour faire le bilan des actions menées au cours du dernier trimestre. Trois points étaient à l’ordre du jour.

Il s’agissait de la présentation officielle du chef de file des partenaires techniques et financiers, la nomination des responsables du secteur de l’agriculture et le processus de formulation du Programme National du secteur et de la Politique sectorielle de la production silvo-pastorale.

Cette rencontre se tient dans le cadre sectoriel de dialogue de la production agro-silvo-pastorale, secteur présidé par le ministère de l’agriculture au cours duquel les ministres et les partenaires se retrouvent périodiquement pour faire le point des actions qui ont été menées au cours d’une période.

« Nous avons pensé que trimestriellement nous pouvons nous rencontrer pour voir dans quelle mesure nous avons pu faire des actions, puis voir où il y a des difficultés et dans quelle mesure nous pouvons résoudre ces difficultés ensemble. S’il y a des points positifs que nous puissions nous engager dans ce sens pour avancer dans le partenariat ensemble », explique Jacob Ouédraogo, ministre de l’agriculture.

La rencontre serait l’occasion pour les PTF, aux dires de Aristide Ongone Obame, représentant FAO et chef de file des PTF, d’analyser le référentiel sur lequel leur accompagnement sera porté et de faire, au besoin, des suggestions.

Revelyn SOME

