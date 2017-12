464 PARTAGES Partager Twitter

Que devient Charles Kaboré ? Le site FootMercato s’interroge et donne une réponse. L’international burkinabè est très courtisé par de nombreux clubs britanniques mais son club n’est pas prêt à le lâcher.

« Les équipes britanniques s’intéressent vraiment à Kaboré. Charles est très demandé sur le marché européen. Il y a presque toujours des équipes qui suivent ses progrès », confie une source rapportée par le site Foot Mercato qui confirme les intérêts de clubs anglais pour le capitaine des Etalons âgé de 29 ans.

Passé par l’Olympique de Marseille où il a épuisé quatre saisons pour 136 matchs, Charles Kaboré est bien connu du public français. Mais ce sont ses performances pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et dans le championnat russe qui ont animé l’intérêt des clubs anglais. « Mais ni les dirigeants, ni les entraîneurs de Krasnodar ne prévoient de se séparer du milieu de terrain africain. Kaboré est l’un des joueurs les plus importants du club et personne ne veut le perdre avant la fin de la saison », explique encore la source que rapporte Foot Mercato.

La tentation de la Ligue des Champions

« Aujourd’hui, Krasnodar a une réelle chance de lutter pour une qualification en Ligue des champions et, à cet égard, ils ne peuvent pas permettre d’affaiblir l’équipe au printemps », conclut donc cette source. West Bromwich Albion et Crystal Palace sont les deux clubs intéressés par l’international burkinabè. Cependant, toujours selon Foot Mercato, le manager de Charles Kaboré en Russie Dmitri Seluk ne souhaite pas que le Burkinabè change de club avec la perspective de disputer la Ligue des Champions.

« Le contrat actuel de Charles court jusqu’à l’été 2019, et je lui ai expliqué qu’aujourd’hui, il est important d’aider Krasnodar à se qualifier en Ligue des Champions, car c’est une belle vitrine », insiste le manager de Charles Kaboré.

Il ajoute : « tout footballeur veut disputer le plus prestigieux des tournois en Europe et Charles voudrait se qualifier en Champion’s League avec son club. Je suis sûr qu’il conclura un accord avec Krasnodar pour rester jusqu’à la fin de la saison. Dans le même temps, il y a une demande forte pour Kaboré en Europe, mais en hiver, on assiste rarement à de grands transferts. Quant à une éventuelle prolongation du contrat, nous en reparlerons plus tard ».

Les clubs anglais s’intéressent particulièrement à Charles Kaboré du fait que le championnat russe a marqué une pause depuis le 10 décembre pour ne reprendre qu’au mois de mars. Ils espèrent donc convaincre l’international burkinabè avec cette situation.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24