Koudougou : La protection  des enfants au cœur des échanges

0 PARTAGES Partager Twitter

Le groupe de travail pour la protection de l’enfance (GTPE), en collaboration avec le Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Enfance (SP/CNE) organise du 7 au 9 mai 2018 à Koudougou, une rencontre de renforcement des capacités, au profit des membres du GTPE sur le suivi de la mise en œuvre des traités et conventions signés et ratifiés par le Burkina Faso.

Selon Josué Ango, coordonnateur du groupe de travail pour la protection de l’enfance GTPE, les problématiques de la protection de l’enfant se présentent avec acuité parce qu’avec le développement des technologies de l’information et de la communication, tout est perceptible sur le terrain, telle que les violences faites aux enfants, la traite et les pires formes de travail des enfants.

Pour lui, la protection de l’enfance au Burkina Faso, en dépit des efforts faits par l’Etat avec le soutien des Partenaires Techniques et Financiers, est confrontée à de nombreuses difficultés liées entre autres, à des défaillances dans le dispositif de prise en charge. Pour ce faire, poursuit-il, de nombreux défis sont à relever afin d’améliorer la situation des enfants au Burkina Faso.

C’est pourquoi depuis 2009, les partenaires de la protection de l’enfance, en partenariat avec le Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), se sont réunis en groupe de travail pour initier des activités conjointes en vue de renforcer le système national de protection de l’enfance au Burkina Faso. Le Groupe de Travail pour la Protection de l’Enfance (GTPE), s’est ainsi engagé à mutualiser et à mettre en commun les efforts et les moyens de chacun de ses membres pour appuyer de façon cohérente l’opérationnalisation du système de protection de l’Enfance au Burkina Faso. Le pays a ratifié plusieurs traités et conventions internationaux qui visent à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant mais, leurs mises en œuvre demeurent insuffisantes.

D’après le coordonnateur, les organisations de la société civile qui devraient être en mesure de tenir le gouvernement responsable de ses obligations ne sont pas suffisamment outillées et sont elles-mêmes fragiles. Elles ne maitrisent pas les techniques de plaidoyer et de négociation et parfois ne connaissent pas suffisamment les engagements pris par l’Etat de même que les recommandations formulées par le Comité Africain d’Experts sur les droits et le bien-être de l’Enfant (CAEDBE) et le Comité d’Experts sur les Droits de l’Enfant (CEDE).

D’où la rencontre de Koudougou qui permettra aux participants venus des ministères de la femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, de la sécurité intérieur et de la justice de faire un rappel sur les droits de l’enfant, faire connaitre les traités et conventions signés et ratifiés par le Burkina Faso, expliquer le processus d’élaboration des rapports dus aux comités, faire le point des rapports présentés par le Burkina Faso et faire le point de la mise en œuvre des recommandations.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24