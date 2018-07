Burkina : ISTIC FM renaît de ses cendres

5 PARTAGES Partager Twitter

La radio de l’ISTIC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTIC) renaît de ses cendres. La cérémonie de lancement officiel des programmes de ISTIC FM a eu lieu ce vendredi 20 juillet 2018 dans l’enceinte de l’école.

Première radio école du Burkina, elle a longtemps assuré les émissions depuis sa création en 1976 jusqu’à 2014. 2014 l’année où la radio école a vu sa fréquence retirée et attribuée à une radio commerciale « parce que les cahiers de charges n’ont pas été respectés. C’est tout à fait normal que le CSC (Ndlr, Conseil Supérieur de la Communication) nous retire la fréquence », explique la directrice de l ISTIC.

Aujourd’hui, avec le renforcement de ses programmes et les efforts fournis par le ministère de la communication et le CSC, elle revient avec plus de force pour le plaisir des auditeurs. La radio de l’ISTIC émet désormais sur la fréquence 88.9 sept jours sur sept de 6h à 22h

Après le journal école « Le Bourgeon » et la « radio ISTIC FM« , la directrice a annoncé la mise en place d’une télévision école et d’un site multimédia destiné à l’apprentissage pratique du journalisme en ligne.

Dr Aicha Tamboura/Diawara a souhaité que la radio ISTIC FM soit un outil d’apprentissage plus prolongé pour les stagiaires de l’ISTC. Les autres fois, dit-elle, « on émettait trois semaines par an. Cette fois, ceux qui vont embrasser la spécialité radio seront constamment en radio ». Avec bien entendu en tête que la radio respecte l’éthique et de la déontologie en matière de traitement de l’information radio et les règles du CSC.

A l’occasion du lancement de la radio, les meilleurs étudiants ont été récompensés pour avoir participé au concours dénommé « mini Galian ». L’idée a été cultivée par le bureau des étudiants de l’ISTIC. A cet effet, ils ont présenté leurs œuvres, en production journalistique en radio, en stratégie et communication et en art oratoire au jury.

Irmine KINDA

Burkina24