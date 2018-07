 Burkina : Un Charity Day pour les orphelins

3 PARTAGES Partager Twitter

L’association Burkina Charity a organisé le 20 juillet 2018 à Ouagadougou, une soirée gala de récolte de fonds au profit des orphelins et des personnes en difficulté. 2 tonnes de vivres et plusieurs milliers de F CFA ont été récoltés par l’Association.

Le président de l’association Mamadou Bambara a exhorté le public à faire parler son cœur afin d’aider les enfants qui souffrent qui, pour avoir de la nourriture, qui pour avoir des soins de santé adéquats ou pour être scolarisé. Il a aussi signifié à l’assemblée qu’ « aussi petit que cela soit, un don de votre part aujourd’hui,, fera sourire un enfant orphelin demain».

Toute chose qui a fait des émules car, par la suite, chacun à sa manière aura contribué à la réussite de l’évènement. Séance tenante, Arnaud Compaoré, représentant la ministre en charge de l’action sociale, a offert 2 tonnes de vivres à l’association de la part du ministère. Des footballeurs burkinabè et pas des moindres y ont contribué également. Alain Traoré, Hervé Koffi, Patrick Malo, Sylla et Bertrand Traoré ont dédicacé leurs maillots qui ont été vendus aux enchères lors de la soirée. En plus de cela, plusieurs acteurs dont le parrain de la cérémonie, Ouédraogo Sévérin, ont fait parler leur cœur en offrant des sommes d’argent pour soutenir l’œuvre de charité entreprise par l’association.

A la fin, le président de l’association Mamadou Bambara a conclu que les objectifs de la soirée ont été atteints. La prochaine étape sera la remise de ces dons aux orphelinats. « Nous avons identifié 4 orphelinats où nous allons passer faire des dons. Aussi, nous entendons offrir deux bourses d’études à des enfants. Cela, pour prendre en charge leur cursus scolaire de la 6e à la 3e », a-t-il promis.

Par ailleurs, tous ceux qui n’ont pas pu prendre part à la soirée et qui ont envie de donner du sourire aux orphelins peuvent toujours se manifester en contactant l’association au numéro suivant : 71 76 28 70.

