Dividende démographique : Roch Kaboré désigné « champion »

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a été désigné champion du dividende démographique à l’occasion du forum régional des religieux et coutumiers de l’Afrique francophone et du Tchad. « Je me ferai le devoir de relayer toutes les conclusions de vos travaux à la prochaine rencontre des chefs d’Etats africains sur ces problématiques« , a déclaré le Chef de l’Etat burkinabè.

A cette rencontre, les religieux et coutumiers ont par ailleurs décidé de s’engager pour l’atteinte du dividende démographique en Afrique.

Plus d’informations à venir

Revelyn SOME

Burkina24