Me Gilbert Noël Ouédraogo, Président de l’Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain (ADF-RDA), est revenu, le lundi 30 juillet 2018, sur les points de désaccord entre la majorité et l’opposition à propos du nouveau Code électoral.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24