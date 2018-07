Vote du code électoral au Burkina : L’opposition claque la porte, la majorité adopte

41 PARTAGES Partager Twitter

Les députés membres de la majorité présidentielle ont voté pour la loi modificative portant code électoral au Burkina Faso. Un vote qui s’est fait sans des élus de l’opposition qui ont claqué la porte pour exprimer leur rejet du contenu du projet de loi.

Le texte adopté édicte que seuls la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) ou le passeport seront les documents autorisés pour les Burkinabè vivant à l’extérieur pour s’enregistrer sur le fichier électoral et voter lors de la présidentielle prévue pour 2020. Les autres documents d’identité comme la carte consulaire ne sont plus admis.

Pour l’opposition, c’est un projet qui vise à exclure de nombreux électeurs burkinabè de l’étranger du scrutin électoral et s’apparente à une tactique électorale du parti au pouvoir pour remporter les élections, pendant que la majorité se défend et estime plutôt qu’il s’agit d’un moyen de garantir plus de transparence.

Plus d’informations à venir

Burkina24