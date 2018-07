Queen Mafa tv : La web tv de promotion de la femme

0 PARTAGES Partager Twitter

Queen Mafa, le groupe de médias œuvrant dans des domaines d’intérêt de la femme et de la protection des droits humains, a lancé son dernier né, une web TV, ce samedi 28 juillet 2018.

La web TV, Queen Mafa Tv, est le troisième support médiatique du groupe Queen Mafa après le site d’information quotidienne en priorisant les activités de femmes web Queenmafa.net, le magazine, un bimensuel qui promeut et défend la cause de la femme au plan national et international.

La web TV, accessible à l’adresse https://queenmafa.tv propose comme rubriques : « Actu news » consacré à l’information au quotidien, santé, mode et beauté cuisine, la diffusion de clips vidéo, interview express et la rubrique « Entreprendre » pour montrer les initiatives, les réussites et les aspirations des femmes entreprenantes.

Cependant, précise la promotrice Fatoumata Ouattara Siri, «nous ne parlons pas que de femmes entrepreneures, des femmes leaders, nous voulons aussi être le porte-voix des femmes qui sont à l’ombre et qui souffrent ».

« La web Tv est un projet qui a débuté en 2017 avec l’accompagnement du fonds commun genre en entreprenariat féminin. Nous avons soumis nos deux projets, le magazine, la web tv est la dernière étape qui intervient pour renforcer notre groupe de presse », ajoute–t–elle.

Pourquoi une web tv ? « Avec la web tv, explique la fondatrice, nous allons pouvoir peut-être toucher plus de femmes qui ne savent pas lire mais qui peuvent écouter et voir ». Pour ce faire, des vidéos sur le site seront en langues nationales mooré, dioula, fulfudé.

Pour la marraine Hortense Zida, présidente de l’association africaine des communicatrices, c’est une fierté de voir que Queen Mafa a occupé un espace laissé vacant par la presse nationale.

A noter que l’aventure de Quemafa a commencé en 2015 avec le site queenmafa.net et offre une palette de services pour porter leur ambition, celle de la valorisation de la femme au plan social et économique et politique et la visibilité des femmes.

Revelyn SOME

Burkina24