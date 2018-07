Insolite: Service de pédicure mobile pour animaux de compagnie

0 PARTAGES Partager Twitter

Les propriétaires d’animaux domestiques au Caire en Égypte n’auront plus besoin de voyager pour répondre aux besoins de leurs animaux. Un spa mobile, service mobile de toilettage animalier, offrant des prestations à domicile, a été mis sur pied dans la capitale égyptienne.

Le priopriétaire du spa mobile pour animaux de compagnie au Caire, la capitale égyptienne, Khaled Al-Shafeay, pense que ‘‘les animaux ont des âmes, et si quelqu’un n’a pas la capacité ou le temps de s’occuper d’eux, il est injuste de posséder un animal de compagnie. Mais tant que vous possédez un chat ou un chien, vous devez en prendre soin. Ce service rend ce soin possible parce que je n’ai pas le temps de le faire, je m’occupe de mon chat et en même temps, je vais au travail’‘, a-t-il confié.

En plus des « manucures » et des pédicures, des douches, le spa mobile traite en grande partie les chiens et les chats et offre également un service vétérinaire.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Africanews (Reuters)