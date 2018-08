Boureima Kaboré entraîne désormais au Togo

0 PARTAGES Partager Twitter

Le désormais ancien entraîneur de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) Boureima Kaboré va entraîner au Togo selon l’information rapportée par le site Africa Top Sport. Boureima Kaboré, présenté le mercredi 1er août 2018, va diriger l’équipe Association Sportive des Conducteurs de Kara, club promu en première division la saison dernière et qui a réussi à se maintenir en se classant huitième du championnat. Passé par l’Union Sportive de Ouagadougou (USO), le Santos FC et l’EFO, c’est un nouveau challenge qui s’offre à Boureima Kaboré vainqueur de la Coupe du Faso 2017 avec le club « bleu et blanc ».