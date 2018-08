Naïm Touré a regagné son domicile

0 PARTAGES Partager Twitter

L’internaute burkinabè, très actif sur Facebook, Naïm Touré, est libre depuis 10h, ce dimanche 19 août 2018. Condamné à deux mois de prison ferme, l’habitué des concepts « Fia Fia » et « Pon Pon » a fini de purger sa peine.

Dans une publication en date du 13 juin 2018, le facebookeur s’indignait du cas d’un gendarme qui n’avait pas été évacué alors qu’il a été blessé lors d’une opération antiterroriste. Dans son post, Naïm Touré appelait les forces de sécurité à plus de solidarité.

Mais, il a été interpellé par la Gendarmerie nationale le 14 juin 2018 et gardé à vue jusqu’au 19 juin avant d’être transféré à la MACO. Après l’annonce de son arrestation, plusieurs organisations de défense des droits humains, dénonçant une violation de la liberté d’expression, ont fait une déclaration conjointe exigeant sa libération immédiate.

Naïm Touré a été jugé le mercredi 27 juin 2018 pour trois chefs d’accusation notamment « participation à une entreprise de démoralisation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) », « incitation de troubles à l’ordre public » et « proposition aux FDS de former un complot contre la sûreté de l’Etat ».

Une armée d’avocats s’étaient mobilisés pour la défense du prévenu qui a finalement été condamné le mardi 3 juillet 2018 à deux mois de prison ferme. 19 juin 2018 – 19 août 2018 ! Après avoir passé deux mois dans les geôles de la MACO, Naïm Touré vient de regagner son domicile aux environs de 10h, nous confie une source très proche du Facebookeur.