RS Berkane : Superbe but de Alain Traoré en Coupe CAF

L’international burkinabè Alain Traoré a choisi le club marocain de la Renaissance Sportive (RS) de Berkane pour se relancer. Le milieu de terrain des Étalons s’est déjà mis à la marche en marquant un incroyable but en Coupe de la Confédération pour Berkane qui affrontait AL Hilal Ondurman (2-0)

D’une frappe du pied gauche, la nouvelle recrue du club marocain a logé le ballon dans la lucarne pour inscrire le deuxième but de son équipe. Le RS Berkane se qualifie avant la dernière journée de la phase de groupe grâce à cette victoire.

Quant à Alain Traoré, qui disputait son premier match, il montre qu’il n’a rien perdu de son talent.

⏱ 64′

GOLAZO ALAIN TRAORÉ!! What a way to present yourself in your debut. The Burkinabé icon means business.

🇸🇩 HIL 0-2 RSB 🇲🇦 #CAFCC pic.twitter.com/SB6OD9EH0C

— Maghrib Foot (@MaghribFoot) August 19, 2018