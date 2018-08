Tabaski 2018 : Le message de l’UPC

5 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est le message de l’UPC à l’occasion de la Tabaski.

A l’occasion de l’Aïd el-Kebir 2018, l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) voudrait souhaiter aux musulmans du Burkina Faso et du monde entier, une bonne fête dans la grâce d’Allah le Tout-Puissant.

Garder confiance en Dieu et lui obéir en toute épreuve : Voici, pour nous, un des symboles fascinants de la célébration de Tabaski.

Ainsi, nos pensées toutes particulières vont à l’endroit de tous ceux qui vivent l’Aïd cette année dans le deuil, la maladie ou la famine. Que Dieu les console, les guérisse, leur apporte l’abondance!

Au moment où des millions de fidèles effectuent leur pèlerinage en terre sainte, nous formulons le vœu que leurs prières apportent plus de paix et de sécurité à notre pays et au monde entier.

A toutes et à tous, bonne et heureuse fête de Tabaski !

Ouagadougou, le 21 août 2018

Pour le Bureau politique national de l’UPC,

Le 5ème Vice-président chargé des valeurs sociétales, des cultes et de la Réconciliation nationale

Son Excellence le Poé Naaba TANGA