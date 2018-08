Le procès du putsch suspendu pour cause de décès

79 PARTAGES Partager Twitter

Après la suspension de l’audience le mercredi 22 août 2018, l’audition des inculpés dans le cadre du procès du coup de force de l’ex Régiment de sécurité présidentielle (RSP) devrait reprendre le vendredi 24 août 2018. Mais l’audience a encore été suspendue par le tribunal et reprend le lundi 27 août 2018.

Cette suspension de l’audience fait suite au décès d’un avocat de la défense, Me Mamadou Kéita. L’avocat est décédé dans la nuit du 22 au 23 août 2018 à Bobo-Dioulasso. Dans un communiqué, le bâtonnier de l’ordre des avocats a annoncé que l’inhumation du disparu aurait lieu le vendredi 24 août 2018.

Me Mamadou Keita assurait, dans le procès du coup d’Etat de septembre 2015, la défense du Médecin lieutenant-colonel Bamba Mamadou, poursuivi pour complicité d’attentat à la sureté de l’Etat, meurtre et coups et blessures volontaires.

En rappel, le procès avait déjà été suspendu suite au décès, le dimanche 15 juillet 2018, du magistrat-capitaine Karim Traoré.

