Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara est revenu de la Mecque

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara est rentré au bercail ce vendredi 24 août soir à la suite d’un pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, où il a séjourné dix (10) jours durant.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, accomplissait son premier Hadj et était entouré de proches et de membres du Cabinet présidentiel. Cette démarche spirituelle a selon lui été mise à profit pour intensément prier pour ’’la paix en Côte d’Ivoire, la stabilité de la nation et le bonheur des Ivoiriens et toutes les populations vivant en Côte d’Ivoire’’, a-t-il confié à la presse dans le salon d’honneur de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire.

El Hadj Alassane Ouattara a annoncé avoir obtenu l’accord des autorités saoudiennes pour l’augmentation du contingent de pèlerins ivoiriens au cours des prochains pèlerinages sur la Terre Sainte de l’Islam.

Cette visite en Arabie Saoudite fut l’occasion pour le Chef de l’Etat ivoirien de rencontrer les autorités saoudiennes et principalement le Roi Salman avec qui il a abordé les ’’questions de coopération et de lutte contre le terrorisme’’ .

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire