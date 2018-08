Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa officiellement investi président

Emmerson Mnangagwa a officiellement prêté serment ce dimanche 26 août 2018. Cette investiture intervient après plusieurs semaines de tension consécutivement aux accusations de fraudes pendant la présidentielle du 30 juillet 2018 par l’opposition.

« Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu’en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai fidèle au Zimbabwe et défendrai la Constitution du Zimbabwe. Je protégerai et promouvrai les droits des Zimbabwéens, avec l’aide de Dieu », s’est engagé Mnangagwa lors de la cérémonie d’investiture au grand bonheur de ses milliers de partisans et devant des Chefs d’Etats africains réunis dans un stade de Harare, la capitale zimbabwéenne.

Emmerson Mnangagwa, 75 ans, était le candidat du Zanu-PF et bien avant cette victoire à la présidentielle de son pays, il avait accédé à la tête du Zimbabwe en novembre 2017 à la suite de la démission plus ou moins au forceps de Robert Mugabe après trente-sept ans de règne sans partage.

Le nouveau Chef de l’Etat zimbabwéen a devancé son principal challenger, Nelson Chamisa du Mouvement pour un changement démocratique (MDC), avec 50,8% des suffrages contre 44,3%.

Le Mouvement pour un changement démocratique (MDC) a porté des réclamations jugées non recevables devant la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour constitutionnelle, qui a finalement validé le scrutin ce vendredi 24 Août.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source:Jeune Afrique

Photo: © Tsvangirayi Mukwazhi/AP/SIPA