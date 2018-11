Burkina : Bientôt la rentrée publicitaire

19 PARTAGES Partager Twitter

La toute première édition de la rentrée publicitaire qui a pour thème « contribution des publicitaires au développement économique et social du Burkina Faso » se tiendra du 28 au 30 novembre 2018 à Ouagadougou. La cérémonie de lancement officiel est intervenue ce mercredi 7 novembre 2018 à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse. Elle a été l’occasion pour le bureau exécutif de Publicitaires associés de rappeler les principaux axes de leur lutte.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie d’existence, Publicitaires Associés organise « une rentrée publicitaire ». Elle se tiendra du 28 au 30 novembre 2018 à Ouagadougou. Céline Naon/Gouba, présidente de Publicitaires associés, révèle que cette première édition vise à amener les membres de l’association à préserver les acquis à s’approprier les nouvelles conditions d’exercice du métier et à assoir des bases plus solides afin de faire des entreprises de communication, de véritables acteurs de développement au Burkina Faso.

La rentrée publicitaire aura pour thème, « contribution des publicitaires au développement économique et social du Burkina Faso ». Pour la présidente, c’est l’occasion d’accroitre la notoriété de l’association faitière des entreprises de publicités au Burkina. « Ce thème a été choisi pour être en phase avec les défis du moment et montrer que les publicitaires sont des chevilles ouvrières du développement économique et social de notre pays. Publicitaires Associés s’est engagée ardemment dans une grande entreprise de promotion et de viabilisation du secteur de la communication et de la publicité au Burkina Faso », a dit la présidente.

Céline Naon/Gouba a par ailleurs ajouté que même si des acquis ont été engrangés dans la lutte pour « l’assainissement et le rayonnement du milieu », des défis énormes restent à relever, en l’occurrence l’application de la loi No082-2015/CNT portant règlementation de la publicité au Burkina Faso. Pour elle, le plaidoyer pour la mise en place du conseil supérieur de la publicité, la formation et la sensibilisation des responsables des agences de communication membres de l’association et le renforcement de la collaboration avec les fournisseurs restent des chantiers énormes auxquels il faut s’attaquer.

Pour cette rentrée publicitaire 2018, des conférences seront organisées sous les thèmes, « évolution de la publicité au Burkina Faso », « communication et sécurité » et « publicité mensongère et santé ». Egalement une nuit de la publicité sera organisée pour rendre hommage aux devanciers de la publicité mais aussi pour se remémorer les anciennes publicités. Des activités sportives et œuvres sociales et des émissions télé et radios sont également au programme.

Basile SAMA (stagiaire)

