Université Joseph Ki-Zerbo : CNEUF Ouaga est en orbite !

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Université Ouaga 1 professeur Joseph Ki-Zerbo, a procédé à l’inauguration du Campus Numérique de l’Espace Universitaire Francophone (CNEUF Joseph Ki-Zerbo). Cette cérémonie de lancement est intervenue ce vendredi 9 novembre 2018 à Ouagadougou.

Le Campus Numérique de l’Espace Universitaire Francophone est le fruit d’un partenariat entre l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo. Il vise à renouveler les dispositifs d’appui et de soutien aux établissements universitaires du Burkina. Ainsi, l’AUF a adopté une stratégie quadriennale renouvelée en vue de construire un Nouvel Espace Universitaire Francophone (NEUF).

C’est dans la poursuite de cette stratégie que le CNEUF a été lancé. Pour le Pr Alkassoum Maiga, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, cet espace numérique permettra d’accroitre les rendements des étudiants burkinabè et de les mettre au même niveau d’apprentissage que leurs camarades des universités occidentales. « Cet espace numérique s’inscrit dans l’innovation au niveau de l’enseignement mais aussi la volonté des présidents de nos deux pays de réduire l’écart entre les étudiants burkinabè et européens au niveau des méthodes d’études et dans la documentation. Il va permettre également aux enseignements de se révolutionner. C’est un tournant décisif dans notre volonté de rendre l’enseignement supérieur qualitatif et accessible aux étudiants du Burkina Faso », a ajouté le ministre.

Le CNEUF est structuré en trois grands espaces que sont l’espace « savoir et culture », l’espace « métier de l’innovation par le numérique » et l’espace « social, d’échanges et de rencontre ». Il doit permettre la mutation des Campus Numériques Francophones (CNF) en un espace innovant prenant la forme d’un tiers-lieu social, académique et entrepreneurial. Pour Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’AUF, cet espace numérique doit répondre aux attentes des établissements d’enseignement supérieur et de recherche par des activités concrètes de proximité, notamment dans le domaine du numérique éducatif.

« Les défis auxquels font face actuellement nos universités membres nous poussent à repenser le rôle de nos Campus Numériques Francophones (CNF) créés il y a plus de 30 ans. Les « CNEUF », nos campus nouvelle génération, proposent désormais de nouvelles formes d’apprentissage exploitant les technologies du numérique et ont pour vocation de mettre en relation les professionnels et les universitaires pour une meilleure synergie au profit de l’employabilité des étudiants. Le CNEUF de Ouagadougou est une parfaite illustration de cette ambition nouvelle » (Jean-Paul de Gaudemar)

Le CNEUF Pr Joseph Ki-Zerbo est orienté vers les formations certifiantes et qualifiantes dans le domaine du numérique. Il comporte un espace privilégié d’accès à la bibliothèque du Nouvel Espace Universitaire Francophone (BNEUF), un espace de rencontre et d’échange et un espace de divertissement. Le CNEUF vise à répondre aux objectifs spécifiques suivants : l’accroissement de l’accès aux savoirs académiques et scientifiques à l’université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, l’accompagnement de l’évolution des méthodes pédagogiques et l’amélioration de l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de moins de 30 ans.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24