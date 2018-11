Burkina : Des enseignants fouettés au Nord, des menaces de mort à l’Est

82 PARTAGES Partager Twitter

Ce 12 novembre 2018, des enseignants ont été fouettés par des hommes en armes au Nord, pendant que des écoles ont fermé leurs portes à la découverte d’un message de menace de mort à l’Est. Egalement, une attaque a été repoussée dans la même région, la veille.

Ces informations sont de l’Agence d’information du Burkina. Des actes ont été posés contre des établissements scolaires dans les régions de l’Est et du Nord du Burkina. A Gayeri, à l’Est, les écoles et lycées ont fermé après la découverte du message ci-après, reproduit par l’AIB : «Je vous préviens. Nous allons venir le 14 novembre 2018 dans la province de Gayéri pour vider les élèves. On ne veut pas venir trouver un enseignant ou les professeurs. Si on les trouve, c’est la mort. Bonne chance à vous». Plaisantins ? Véritables terroristes ? Quoi qu’il en soit, après la découverte de ce message funeste sur le tableau d’affichage du lycée communal de Gayéri, les établissements ont préféré fermer leurs portes.

Les choses ont été beaucoup plus brutales dans le Nord, Toulfé, à une vingtaine de kilomètres de Titao, dans l’après-midi de ce lundi. Quatre hommes armés sur des motos ont en effet fait irruption dans le CEG, selon toujours l’AIB. Après avoir fait sortir et coucher les enseignants à même le sol, ils les ont fouettés pour ensuite leur ordonner de quitter l’établissement.

La veille 11 novembre 2018, c’est la gendarmerie de Partiaga, dans la région de l’Est, qui a été prise pour cible par des assaillants, mais ont été repoussés, rapporte l’AIB.

