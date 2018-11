Perturbations des vols : Air Burkina communique

93 PARTAGES Partager Twitter

Les programmes de vol d’Air Burkina ont été perturbés depuis le vendredi 9 novembre 2018 suite à des pannes mineures survenues sur les avions ERJ 170 et CRJ 900. La réparation de ces pannes nécessite l’acquisition de pièces de rechange devant venir de l’extérieur. A cet effet, la commande des pièces est déjà faite. En attendant, la compagnie met tout en œuvre avec ses partenaires régionaux pour une prise en charge de ses passagers.

Air Burkina s’excuse auprès de sa clientèle pour tous les désagréments causés par les pannes de ses aéronefs indépendant de sa volonté. La compagnie Air Burkina travaille en effet, à rétablir le programme de ses vols à partir du mercredi 14 novembre 2018.

Air Burkina informe par ailleurs le public, que dans le cadre du renforcement de sa flotte, elle s’est engagée dans une opération de leasing avec option d’acquisition de deux ERJ 195 de 104 places et un ERJ 175 de 72 places, dont le premier sera livré le mardi 13 novembre 2018, et les deux autres courant décembre 2018 et janvier 2019.