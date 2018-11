Burkina : Les pompiers de Tokyo offrent du matériel à la BNSP

101 PARTAGES Partager Twitter

Les sapeurs-pompiers de la ville de Tokyo et ceux de la municipalité de Yokohama ont offert du matériel roulant et d’équipement à leurs collègues de la BNSP (Brigade nationale des sapeurs-pompers) du Burkina Faso. La remise officielle de ce matériel a été faite ce vendredi 16 novembre 2018 à Ouagadougou par le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation.

Siméon Sawadogo, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, a jugé que ce matériel va booster les capacités des sapeurs-pompiers. « Notre pays connait des risques de type nouveau et fait face à des actes d’extrême ampleur dont la gestion exige de nos sapeurs-pompiers l’acquisition d’équipements spécifiques adéquats et l’apprentissage de connaissances et techniques nouvelles », a-t-il.

Le ministre a par ailleurs ajouté que le gouvernement œuvre pleinement dans le renforcement des capacités des structures publiques de protection civile et a remercié les donateurs pour ce geste.

« Lors de mon dernier passage au sein de cette même structure (BNSP), une situation générale m’avait été présentée faisant ressortir certaines difficultés liées au manque de véhicules. Le gouvernement et ses amis japonais à travers cet acte symbolique tentent d’apporter une réponse à cette problématique. J’espère alors que ces véhicules vont premièrement réduire les délais d’intervention pour les accidents de la circulation, les secours aux victimes et aideront à la couverture des 13 régions du Burkina. Deuxièmement, diminuer l’incidence de sollicitation des ambulances qui est très élevée actuellement et enfin d’accroitre les potentialités de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers » (Siméon Sawadogo)

Le colonel Ernest Kisbedo, comandant de la BNSP, a tenu à remercier les autorités pour l’intérêt constant qu’elles accordent aux soldats du feu : « Nous mesurons l’importance de la tenue de la présente cérémonie pour vous au regard de l’attention particulière que vous accordez à la protection civile en général et au développement des structures des sapeurs-pompiers en particulier. Il me plait donc de rappeler tout le plaisir de la BNSP en ce jour ».

Pour le commandant de la BNSP, ce matériel sera très rapidement mis en service et ira rejoindre sans délai le parc automobile de la BNSP. « Soyez rassurés que bon usage en sera fait », a ajouté le Colonel Ernest Kisbedo.

Le matériel est composé de 2 véhicules d’incendie, de 3 ambulances et de matériel d’équipement composé de 49 matelas, 39 lits et 145 couvertures.

Basile SAMA (stagiaire)

