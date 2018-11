Art africain: La France décide de la restitution de 26 œuvres réclamées par le Bénin

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Elysée a annoncé dans un communiqué daté de ce vendredi 23 novembre 2018, qu’Emmanuel Macron a décidé de restituer 26 oeuvres réclamées par le Bénin.

«En cohérence avec la démarche engagée, et sur proposition du musée du Quai Branly – Jacques Chirac et du ministère de la Culture, le président de la République a décidé de restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin, prises de guerre du général Dodds dans le palais de Béhanzin, après les sanglants combats de 1892. Ces œuvres pourront être présentées au public béninois et au public international dans le cadre du projet ambitieux de musées porté par la République du Bénin», détaille le communiqué.

Cette décision a été prise à la suite d’un rapport sur la restitution par la France d’oeuvres d’art africain dont la rédaction a duré huit mois et rédigé par Bénédicte Savoy, historienne de l’art, membre du Collège de France et enseignante et Felwine Sarr, écrivain, économiste et musicien sénégalais.

La phase de restitution pourrait commencer en 2019.

Ce même communiqué a indiqué que le Président Emmanuel Macron a également proposé de « réunir à Paris au premier trimestre 2019 l’ensemble des partenaires africains et européens » pour définir le cadre d’une « politique d’échanges » d’oeuvres d’art.

Le musée du quai Branly compterait à lui seul 6.000 pièces originaires du Bénin, parmi lesquelles les portes du palais d’Abomey, des statues royales et des trônes.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source: Radio France Internationale