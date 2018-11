Burkina : Le SITA 2018 ouvre ses portes ce 28 novembre

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Salon international du textile africain (SITA) aura bien lieu du 28 au 30 novembre 2018.

Les 48 heures de célébration du textile africain s’articuleront autour de 6 activités, a déclaré le commissariat général du SITA, lors d’un point de presse ce 26 novembre 2018.

La cérémonie d’ouverture est prévue ce mercredi 28 novembre 2018 sur le Boulevard des Tansoaba en face du parc d’exposition du SIAO où l’un de ses points saillants sera la parade des tenues traditionnelles africaines avec la participation d’une trentaine de pays.

En plus des soirées de défilés grand public où se retrouveront des stylistes des 4 coins d’Afrique et des mannequins prendront, l’apothéose sera marquée par « La nuit du coton », le vendredi 30 novembre 2018. Elle vise à célébrer et à récompenser les acteurs du SITA.

« Avenir du textile africain: défis environnementaux et perspectives de développement socioéconomique ». C’est sous ce thème que se tiendra cette édition patronnée par le président de la Guinée équatoriale Théodore Obiang Nguema.

La participation des pays africains est aussi un autre point fort de cette 5e édition.17 ont confirmé leur participation et certains sont déjà arrivés, rassure la directrice du SITA, Antoinette Yaldia. Elle a profité de l’occasion pour rendre hommage aux forces de sécurité qui permettront également la bonne tenue du Salon International du Textile Africain.

Dahmata ILBOUDO (stagiaire)

Burkina 24