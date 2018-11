Koudougou : Les rideaux sont levés sur les NAK

6 PARTAGES Partager Twitter

La 23ème édition du festival international des Nuits atypiques de Koudougou, « NAK», se tient du 28 novembre au 2 décembre 2018 dans la cité du cavalier rouge.

« Culture et migration », c’est sous ce thème que se tient la 23 édition NAK. Le directeur du festival Koudbi Koala a justifié ce choix par le fait que la culture, fondement du développement, embrasse tous les volets, surtout économique et social. D’après lui, ces désirs de partir se font contre vents et marées et la plupart du temps, au péril de la vie. En témoignent les images horribles et terribles qui sont présentées régulièrement par les médias.

Pour Koudbi Koala, les migrations sont devenues un casse-tête pour les pauvres Etats d’où partent les populations et ceux vers lesquels, elles souhaiteraient être accueillies. Penser à la culture peut être une des solutions, selon lui.

« La culture est notre identité, poursuit-il, et comprend des valeurs qui peuvent contribuer à la résolution du phénomène migratoire ».

Depuis leur création en 1996 les NAK se sont tenues régulièrement, sauf en 2014 pour des raisons de priorités nationales. Concerts live, scène octave, conférence sur le thème, rue marchande, espace gastronomique, espace partenaires et espace enfants animent cette édition. 20 groupes musicaux dont 15 du Burkina Faso sont attendus.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24