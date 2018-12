11-Décembre 2018 : ONATEL SA contre l’insécurité routière à Manga

78 PARTAGES Partager Twitter

La commune de Manga a été dotée de dix box police pour aider à fluidifier la circulation. Ce don est l’œuvre de l’entreprise de télécommunication ONATEL SA. La remise de ce lot est intervenue ce mardi 4 décembre 2018 à Manga.

La commune de Manga bénéficie désormais de dix box police offerts par ONATEL SA. Ils permettront de règlementer la circulation surtout en ces temps de festivités de 11-Décembre. Cette action rentre dans le cadre de la contribution citoyenne de l’entreprise à la vie de société.

Le problème de la sécurité routière reste un véritable fléau pour le Burkina Faso, vu le nombre de victimes d’accident de la circulation enregistrées chaque année. « Ne pouvant rester insensible face à cette insécurité routière, ONATEL SA, opérateur leader des télécommunications au Burkina Faso, essaie d’apporter sa modeste contribution aux cotés des gouvernants. Forts de la conviction que c’est ensemble que nous pourrons réduire sensiblement le mal, nous osons espérer que ces 10 box permettront à n’en point douter de mieux réglementer la circulation routière et d’éviter ainsi les nombreux accidents qui endeuillent malheureusement nos familles au quotidien », a soutenu Théodore Diéssongo, directeur service de ONATEL SA.

La population de la ville de Manga, avec à sa tête le maire de la commune, est très heureuse de réceptionner ces box. Elle rassure quant à une bonne gestion mais rappelle également qu’il était temps pour la commune.

Fluidifie la circulation

« Vous savez qu’avec l’organisation du 11-Décembre dans notre ville, nous avons bénéficié de plus d’une trentaine de kilomètres de voiries bitumées et ces box viennent à point nommé car ils vont nous permettre en tout cas de réglementer davantage la circulation. Nous allons les transmettre au commissaire de la ville de Manga pour la redistribution entre les différents axes de la ville. Mais ce qu’il faut retenir c’est que le besoin était pressant », explique Jérôme Roamba, maire de la commune de Manga.

Du côté des forces de défense et de sécurité (FDS), c’est le même mot. Ce don vient soulager ces hommes et femmes dans la sécurisation routière. Le geste de l’ONATEL est alors salué à sa juste valeur par les premiers responsables de ces FDS. « Au regard des festivités du 11-Décembre dans la commune, l’initiative de ONATEL SA est louable du fait que ces box police vont permettre une meilleure sécurisation de l’évènement et du reste rendre plus fluide la circulation au sein de la ville de Manga» a ajouté le commissaire divisionnaire de police, Marie Denise Sebgo, directrice régionale de la police nationale de la région du Centre-Sud.

La collaboration entre l’ONATEL SA et la ville de Manga est loin d’être close. Dans les jours à venir, l’opérateur leader des télécommunications va offrir à la ville un monument (« monument de l’épervier ») et un complexe scolaire dans le village de Nobéré.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24