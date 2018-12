Sénégal : Sidy Lamine Niasse est décédé

1 PARTAGES Partager Twitter

Sidy Lamine Niasse, le patron du groupe de presse Walf Fadjri, particulièrement connu pour son engagement politique, est décédé ce mardi 4 décembre 2018 à Dakar, à la suite d’un malaise cardiaque.

Le décès de Sidy Lamine Niasse, 68 ans, fondateur du groupe Walf Fadjri et figure de la presse privée sénégalaise, a été constaté ce mardi 4 décembre aux alentours de 8h du matin, à l’hôpital principal de Dakar, la capitale sénégalaise, où il avait été interné quelques heures plus tôt à la suite d’un malaise cardiaque.

Abdourahmane Camara, le directeur de la publication de Walf, se souvient des débuts de son ex-patron : « Sidy Lamine Niasse était poussé par un immense sentiment de révolte suite à son incarcération sous le régime de Léopold Sédar Senghor ».

Le journal Walf était d’abord un bimensuel, puis est devenu un quotidien dans les années 1990. La radio et la télévision suivront par la suite.

Tout comme il l’a fait contre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, Sidy Lamine Niasse de son vivant ne laissait pas de répit au régime du Président Macky Sall. L’on se souvient encore à la faveur du référendum constitutionnel de 2016, Sidy Lamine Niasse tenait à ouvrir les colonnes de son journal aux défenseurs du « non » en contre-courant du « oui » pour lequel le pouvoir en place battait campagne. Son entreprise de presse en avait payé d’ailleurs un lourd tribut après le passage grinçant d’hommes en tenue qui y ont interrompu la diffusion des émissions radio et télé en cours.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Jeune Afrique