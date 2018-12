225 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est un message de l’opposition politique à l’occasion des 58 ans de l’indépendance du Burkina Faso.

Notre pays célèbre ce 11 décembre 2018 à Manga, le 58ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Au nom de l’Opposition politique, je souhaite à tous mes concitoyens une bonne Fête nationale.

Notre pays a obtenu son indépendance grâce à un travail immense abattu par nos devanciers, à qui je rends un sincère et vibrant hommage.

Aujourd’hui encore, des millions de citoyens travaillent à l’intérieur comme à l’extérieur du Burkina, chacun à sa manière, pour construire l’édifice national. Je salue l’œuvre de ces bâtisseurs de l’ombre.

Cette année, la célébration est placée sous le thème « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère ». C’est un thème pertinent qui invite chaque Burkinabè à contribuer à la bonne gouvernance à travers des actions ou des interpellations, et à œuvrer pour une véritable justice sociale.

Alors que nous célébrons l’An 58 de notre indépendance, des ennemis agressent nos frontières et sèment la terreur dans nos provinces. L’Opposition politique rend hommage aux victimes de cette guerre asymétrique, et témoigne de son ferme soutien à nos forces de défense et de sécurité.

Bonne et heureuse fête de l’Indépendance aux Burkinabè et aux amis du Burkina !

Que Dieu bénisse et protège le Burkina Faso !

Ouagadougou, le 09 décembre 2018

Le Chef de file de l’Opposition politique

Zéphirin DIABRE