11-Décembre : L’UPC invite les gouvernants à « distribuer équitablement les fruits de la croissance »

Ceci est un message de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

Chers compatriotes,

Le 11 décembre 2018, notre pays célèbre le 58ème anniversaire de son indépendance. En ce souvenir heureux et chargé de symboles, l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) souhaite une bonne fête à l’ensemble des citoyens burkinabè. La célébration a lieu à Manga cette année sous le thème : « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère ». C’est un thème à la fois actuel et interpellateur.

En effet, nous célébrons ce 58ème anniversaire dans un contexte où l’intégrité territoriale est menacée, du fait de groupes terroristes. L’une des solutions à moyen et long termes, pour contrer l’hydre terroriste, c’est justement la bonne gouvernance et l’équité sociale.

L’UPC encourage donc nos gouvernants à améliorer leur gouvernance, et à distribuer équitablement les fruits de la croissance.

En cet anniversaire, notre parti réaffirme son soutien entier et indéfectible à nos valeureuses forces de défense et de sécurité. Elle invite ses militants et l’ensemble des citoyens à contribuer, à travers des soutiens divers à nos FDS, à la sécurisation de notre patrimoine commun qu’est le Faso.

Joyeuse fête de l’Indépendance à toutes et à tous !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Fait à Ouagadougou, le 09 décembre 2018

Pour le Bureau politique national de l’UPC,

Le Secrétariat national à l’information

et à la communication (SNIC)