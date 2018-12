11-Décembre 2018 : Le message de l’ADF/RDA

31 PARTAGES Partager Twitter

Ceci un message de l’ADF/RDA à l’occasion du 11-Décembre 2018.

Chers compatriotes,

Chers sœurs et frères,

Peuple du Burkina Faso,

À la veille de la célébration du 58e anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance, je voudrais, au nom des militantes et militants de l’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) et au mien propre, souhaiter une bonne et heureuse fête de l’indépendance à toutes et à tous.

La célébration de ce 11 décembre qui s’ouvre dans un contexte sécuritaire particulier, marqué par des attaques terroristes, constitue un moment important pour les filles et fils du Burkina pour se remémorer notre riche histoire commune et rendre hommage à toutes les illustres personnalités de notre pays, qui ont contribué à le bâtir dans la dignité, l’humilité, la responsabilité, afin d ‘en faire une Nation forte et respectée.

À l’endroit de tous les devanciers qui ont eu la lourde tâche de présider aux destinées de notre pays, je voudrais avoir une pensée pieuse sans oublier les braves hommes et femmes, martyrs de tous les temps qui ont payé de leur sueur et/ou de leur sang pour l’essor de notre cher pays. Nous avons le devoir de ne jamais oublier leurs sacrifices qui ont permis à notre pays le Burkina Faso, d’accéder il y a 58 ans à la souveraineté nationale et internationale, et d’enregistrer des progrès significatifs même si de nos jours beaucoup de défis doivent être relevés. En effet, la situation sécuritaire, économique et sociale met actuellement à rude épreuve notre vouloir vivre ensemble.

Je salue une fois de plus, la bravoure et le patriotisme de nos forces de défense et de sécurité qui au péril de leurs vies luttent jour et nuit pour la défense de la patrie.

À cette insécurité grandissante, s’ajoutent le délitement de nos valeurs sociales, le discrédit de la classe politique, l’effritement de l’autorité de l’État, le tout aggravé par l’absence de vision de nos dirigeants du moment qui, par leur incapacité à apporter des réponses aux préoccupations des Burkinabé, ont largement favorisé la morosité et la précarité ambiante qui font le lit des revendications sommes toutes légitimes de la plupart de nos concitoyens.

À ce niveau de décrépitude où l’on est rendu, Il est plus qu’urgent de repenser nos pratiques, de redonner confiance aux burkinabé afin de construire durablement une société d’espérance axée sur la croissance qui rime nécessairement avec une gouvernance vertueuse et équitable dans un Burkina de paix, réconcilié avec lui-même.

Peuple du Burkina Faso, ensemble, il est possible de sortir grandis de toutes ces épreuves pour léguer aux générations futures un Burkina Faso radieux et prospère.

Bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso

Paix – Liberté – Justice

Pour l’ADF-RDA,

Me Gilbert Noël OUEDRAOGO

Président du Parti